Dall’azienda Ansa una motopompa

Sag Group, leader in Europa nella lavorazione e progettazione di tubazioni in metallo e gomma, insieme a tutte le società del gruppo, ha fatto dono alla delegazione regionale della Croce Rossa Italiana di un carrello con installata una motopompa autoinnescante di grande utilità nelle situazioni come quelle che, purtroppo, cittadini, paesi e aziende hanno dovuto affrontare a maggio 2023 e settembre 2024 a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito molti territori emiliano-romagnoli. Alla base di questa decisione della azienda – localmente nota come Ansa - c’è la consapevolezza che le aziende possono avere un’importante funzione sociale per il territorio in cui operano, di cui sono orgogliosamente parte.

Al. Gr.