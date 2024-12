De Amicis, svelati i nuovi spazi. Laboratori, biblioteca e palestra: "Una scuola più bella e sicura"

Con l’inaugurazione dei nuovi ambienti d’apprendimento, la scuola primaria De Amicis di Modena si rifà il ‘look’ e compie un importante passo avanti in materia di sicurezza e benessere degli alunni.

‘Spazi di apprendimento, spazi di futuro’: questo lo slogan della riqualificazione che giunge al termine di una serie di lavori che sono costati complessivamente 2.910.000 euro, finanziati in parte attraverso mutui BEI e in parte dal Comune. Per il taglio del nastro, il sindaco Mezzetti e gli assessori Guerzoni e Venturelli sono stati accolti da circa 200 bambini in assetto natalizio che, accompagnati dai loro docenti, hanno intonato alcuni canti natalizi.

"Siamo a ridosso del Natale – dichiara Mezzetti – e questa è un’ottima occasione per celebrare un momento speciale dell’anno e inaugurare i nuovi spazi della scuola. I nostri figli devono essere i primi a essere sicuri in questa città e lo sforzo del Comune in vista dei prossimi anni andrà proprio in questa direzione".

Venendo ai dettagli, nell’intervento, è stata posta particolare attenzione per le persone con disabilità, con spazi inclusivi nella torretta nord, ascensore e servizi dedicati. La scuola, oggi interamente accessibile, dispone ora di 10 aule, laboratori di Inglese, Stem, Arte e Musica, una biblioteca e una nuova palestra da 172 mq.

Inoltre, sono stati rifatti completamente i servizi igienici. Gli interventi strutturali hanno garantito anche il consolidamento antisismico, il rifacimento degli impianti elettrici, idraulici e per le acque reflue, e il miglioramento generale delle condizioni funzionali e igieniche dell’edificio storico, che risale al 1910-12.

"Le parole d’ordine sono due – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giulio Guerzoni –: sicurezza e qualità. Con un investimento di quasi 3 milioni di euro, la sicurezza è ovviamente la prima prerogativa del Comune, alla quale si aggiungono l’eccellenza e la modernità dei servizi offerti ai bambini che frequentano l’istituto".

Il progetto era stato condiviso preventivamente con la dirigente scolastica, con i docenti e con i rappresentanti dei genitori degli alunni.

"Oggi festeggiamo insieme l’inaugurazione di questi nuovi spazi – le parole della dirigente scolastica dell’Ic 8 di Modena, Flavia Capodicasa – dove potranno studiare tutti gli alunni in uno spirito di condivisione e convivenza".

Non poteva mancare l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena, Federica Venturelli, che ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione a supporto degli studenti modenesi.

"Finalmente – spiega Venturelli – dopo diversi anni siamo riusciti a rinnovare gli spazi della scuola rendendoli più funzionali per insegnanti, alunni e per tutto il personale scolastico; inoltre, abbiamo adeguato la palestra nel rispetto delle esigenze dei ragazzi. Scuola più sicura in ambienti più belli: è questa la direzione che vogliamo intraprendere".