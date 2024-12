Decorazioni e biglietti natalizi. Un laboratorio per nonni e bimbi

Generazioni a confronto per un arricchimento reciproco e per portare un sorriso a chi si trova in difficoltà, specie in questo momento di approssimarsi delle feste. Sono questi i presupposti del progetto ‘Noi bambini e Nonni: un grande lavoro per portare Gioia a tutti!’, realizzato dagli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli in collaborazione con la Cra Il Carpine di Carpi. Sono i piccoli stessi ad affermare di avere vissuto "un’esperienza davvero speciale". Proseguendo il rapporto che negli anni si è consolidato, tra gli alunni delle Pascoli e gli ospiti de Il Carpine, durante il mese di novembre i bambini e le bambini hanno più volte incontrato e lavorato insieme ai nonni del Centro residenziale per Anziani di Carpi, per realizzare dei lavoretti unici e colorati che hanno portato un sorriso in tanti luoghi significativi: "Con l’aiuto dei nonni, abbiamo creato decorazioni e biglietti natalizi che sono stati poi donati ai reparti di pediatria del Policlinico e dell’ospedale Ramazzini di Carpi, ai ragazzi del Centro Diurno Belchite e anche al carcere di Reggio Emilia - raccontano i piccoli protagonisti –. Ogni lavoretto è stato preparato con tanta cura e amore: volevamo che chiunque lo ricevesse potesse sentirsi meno solo e più felice. I nonni del Carpine sono stati dei veri maestri e, mentre lavoravamo insieme, ci hanno raccontato storie del passato che ci hanno fatto capire quanto sia bello stare insieme, inparare dagli altri e condividere". Soddisfazione espressa anche dagli operatori de Il Carpine: "Questi progetti intergenerazionali che portiamo avanti con le elementari Pascoli, hanno un effetto assolutamente positivo per i nostri ospiti, perché portano una ventata di vitalità e benessere e al tempo stesso sono arricchenti anche per i piccoli".

m.s.c.