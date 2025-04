Dialoghi (e silenzi) di amori complicati

Dieci scene, dieci dialoghi, come una danza delle coppie, il mistero dell’amore e dell’odio, le parole e i silenzi. Nel 2003 "Sarabanda" fu il film testamento di Ingmar Bergman, trent’anni dopo "Scene da un matrimonio": il regista Roberto Andò firma la versione teatrale (nella foto) in scena da giovedì 10 a domenica 13 allo Storchi con un grande cast, protagonisti Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton e Caterina Tieghi. E mentre alle Passioni proseguono fino a domenica le repliche di "Scandisk" di e con Jacopo Squizzato, domani sera al Fabbri di Vignola andrà in scena "Come gli uccelli" del drammaturgo libano-canadese Wajdi Mouawad, regia di Marco Lorenzi: l’amore difficile fra Eitan, un giovane di famiglia ebraica e Wahida, una ragazza di origini arabe.

Al Michelangelo domani sera "Viva la Costituzione", il monologo di Luca Sommi, poi un trittico di comici: mercoledì 9 Angelo Pisani in "Habemus papà", sabato 12 il "Corto circuito" di Leonardo Manera e domenica 13 (in doppia replica) "L’arte della truffa" con Biagio Izzo. Con la rilettura popolare dell’ "Otello" di Shakespeare (ispirata al cortometraggio "Che cosa sono le nuvole" di Pasolini), domani sera terminerà la stagione dell’auditorium Levi Montalcini di Mirandola: Giuseppe Cederna sarà Iago. Mentre sabato 12 al teatro Astoria di Fiorano irromperà l’imprevedibile giallo comico "Forbici e follia", con Max Pisu e Nino Formicola.

s.m.