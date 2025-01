’Diversa Mente’, il convegno

Nell’ambito del progetto europeo Empower Women, in occasione del prossimo FemmFest previsto per inizio primavera, è in programma il convegno dal titolo ’Diversa Mente – il cervello maschile e femminile tra parità di genere e stereotipi’. Ad annunciarlo già in questi giorni il sito del Comune di Vignola, che spiega: "Il convegno esplorerà, attraverso un approccio multidisciplinare di neuroscienziati, psicologi, filosofi, poeti e sociologi ciò che la scienza ha scoperto nelle differenze tra cervello femminile e maschile, tra parità di genere e stereotipi". L’appuntamento è per sabato 29 marzo alle 16 nella sala consiliare del municipio.

m.ped.