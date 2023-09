Dolore per la morte di Rossano Poletti

Ha destato profondo dolore e incredulità la notizia dell’improvvisa scomparsa di Rossano Poletti, morto giovedì sera probabilmente a causa di un malore. Poletti era molto conosciuto in città: artista a tutto tondo, ha più volte esposto i suoi quadri in giro per l’Italia e all’estero. Per molti anni, infatti, Rossano ha vissuto a Londra e a Ibiza: ultimamente era tornato a Carpi.