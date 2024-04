Domani in edicola l’inserto ’Carpi da vivere’. Il personaggio del mese sarà il dottor Patrizi

Appuntamento domani in edicola con lo speciale inserto mensile del Resto del Carlino dedicato alla nostra città.

Nelle 16 pagine di ‘Carpi da Vivere’ andremo alla scoperta di alcune eccellenze e personaggi tutti da scoprire. A partire proprio dall’intervista al dottor Patrizi, 55 anni, romano di provenienza e modenese/carpigiano di adozione, responsabile dell’Unità Operativa semplice di Unità Coronarica, presso l’U.O. Complessa di Cardiologia, diretta dal dottor Stefano Cappelli, all’ospedale Ramazzini di Carpi.

Lungo le sedici pagine sarà inoltre possibile proseguire il viaggio ’carpigiano’ anche facendo anche una ’tappa’ al Diferente Café o al locale Noantri a Cherp e scoprire le loro specialità romane.

Spazio alla solidarietà con le case d’accoglienza "nel segno di Mamma Nina":

grazie all’Agape, infatti, bambini e gestanti in difficoltà non vengono soltanto ospitate, ma sostenute e incluse nei progetti a trecentosessanta gradi. Nell’inserto si potrà inoltre approfondire l’iniziativa in programma il prossimo 25 aprile, la storia e il fascino del marchio Giblor’s e scoprire il profilo del campione di Karate, Matteo Romagnoli.