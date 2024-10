Donazioni per borse di studio e attività di doposcuola

Due corpose donazioni fatte alla fine di settembre segnano l’impegno solidaristico che da anni profondono l’associazione di promozione sociale "I Fiol d’la Schifosa", organizzatore del Pork Factor, e Playa d’en Fossa, che ha dato vita a maggio all’omonimo festival. Con i fondi raccolti attraverso l’evento gastronomico, svoltosi dal 13 al 16 giugno, sono stati finanziati una borsa di studio presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, l’accoglienza per bambini oncologici presso la Casa di Fausta a Modena, l’attività di doposcuola per ragazzi disabili dell’associazione Casa delle farfalle di Poggio Rusco, il truck food dell’Anfass di Mirandola, la progettazione di una fattoria didattica per La Bella Sfilza di Concordia, il sostegno al progetto musicale della bande scolastiche della Fondazione scuola di Musica Andreoli. Mentre col festival, tenutosi il 18 maggio, è stato possibile raccogliere ben 10.000 euro, che sono stati devoluti a La Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia per contribuire all’acquisto del vagone treno degli anni ‘40 che verrà trasformato in una sala del ristorante.