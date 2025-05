Donne e madri sole, un progetto per aiutarle

È stato presentato alla città il progetto ’Relazioni filo a filo’, l’iniziativa di accoglienza femminile rivolta a donne sole e nuclei familiari monogenitoriali. L’inaugurazione si è tenuta ieri al Centro Papa Francesco di via dei Servi 18, alla presenza di monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola; Francesca Maletti, vicesindaco, assessora a sanità, salute, prevenzione e sani stili di vita, diritti e benessere animale, politiche abitative e piano per la casa; Massimiliano Ferrarini, responsabile del Centro Papa Francesco.

Monsignor Gazzetti, nel suo intervento, ha commentato che il progetto s’inserisce "in una realtà già importante, il Centro Papa Francesco, nato nel 2018 per tradurre le indicazioni dell’allora Pontefice, Francesco, attraverso l’ospitalità". Monsignor Gazzetti ha sottolineato che "non si tratta solo di un problema economico, ma di un aumento delle solitudini che colpisce sempre di più la società. Perciò il progetto offrirà un aiuto relazionale, prima di tutto, in continuità con la vocazione universale della Chiesa".

Durante la presentazione Francesca Maletti ha spiegato che "il nuovo spazio di accoglienza femminile ha un’importanza molto grande per la comunità modenese" in quanto "propone un approccio diverso, basato sul valore delle relazioni". Il vicesindaco ha ricordato che "le donne accolte al secondo piano del Centro di accoglienza avranno l’obiettivo di ricostruire un contatto con la comunità e di camminare verso l’autonomia".