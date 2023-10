Duplice omicidio a Vignola, uomo uccide madre e fratello

Modena, 1 ottobre 2023 – A Vignola un uomo ha ucciso la madre ed il fratello. Il duplice delitto, i cui contorni devono ancora essere delineato con esattezza, è avvenuto a Vignola in via Torino, in una zona residenziale. Intorno alle 21.30 i vicini di casa hanno dato l’allarme, riferendo di aver sentito urla. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato i corpi senza vita della donna e dell’uomo. L’autore del duplice omicidio, che sarebbe il figlio e fratello delle due vittime, sarebbe già stato individuato. L’uomo sarebbe stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza, piantonato dai carabinieri.