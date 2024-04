E Bianco interrompe il silenzio stampa

Ad una settimana esatta dalle ultime dichiarazioni del presidente Carlo Rivetti, il Modena mette fine al breve silenzio stampa di Paolo Bianco. Alle 13 il tecnico terrà la consueta conferenza di vigilia, in vista della gara di domani. Bianco non aveva parlato lo scorso venerdì prima di Ternana-Modena e nemmeno al triplice fischio del Liberati, ufficiosamente la scelta ha voluto proteggere la posizione dell’allenatore dopo le polemiche che lo hanno coinvolto e il periodo non facile che sta affrontando la squadra.