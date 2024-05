Elezioni, scende in campo anche Luciano Rosi

Ci sarà anche l’attuale consigliere di opposizione Luciano Rosi tra i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali. Ad annunciarlo è stato egli stesso, spiegando: "Mi candido per la quarta volta: mi sembra naturale farlo, non per ambizione personale, ma perché penso di potere ancora dare qualcosa al mio paese. Ogni giorno vado a fare la spesa, parlo con i negozianti, ascolto le persone che mi fermano, seguo tutte le iniziative e se me lo chiedono le promuovo sui social o sui quotidiani, da qualsiasi parte arrivino. Amo il mio paese, ci abito, ci sto bene e per me è il centro dell’universo. Sono appassionato di storia, racconto le tradizioni, amo la fotografia, divoro un libro ogni quattro giorni. Sono in pensione, ho una famiglia e due gatti. Mi è sempre piaciuto fare qualcosa di importante per la gente, decidere in prima persona, organizzare, come quando lavoravo in banca e deliberavo fidi, prestiti, mutui e, ad anni di distanza, ancora leggo la gratitudine negli occhi dei miei vecchi clienti. Non ce l’ho fatta - prosegue Rosi - a vivere da pensionato. In consiglio comunale siedo all’opposizione, ci vado preparato, discuto, voto contro se non sono convinto, voto invece a favore quando ritengo che sia la cosa più giusta da fare per il benessere del cittadino. Decidete voi dove farmi sedere. Mi candido con la lista civica "Viva San Cesario I Moderati", con tutte le età e le professioni rappresentate, che accoglie candidati con le più diverse esperienze politiche, ma animati da un solo obiettivo: il benessere della cittadinanza. Non sarà politica urlata, ma propositiva, senza suscitare allarmismi inutili e senza arroccamenti pregiudiziali.

Tutti volti noti i componenti della mia lista: Flavia Donatelli, dottoressa in legge, abilitata alla professione forense, oggi consulente finanziaria presso istituto di credito, Davide Donatelli, Office manager e Data Analyst in azienda leader europea, Barbara Biagi impiegata amministrativa, Paola Savigni impiegata nel mondo degli anziani e del sociale, Francesco Spinelli, benzinaio e gommista in pensione, Letizia Scurani laureata in biologia sperimentale e applicata, un dottorato in Ingegneria dell’Innovazione industriale, docente di matematica e scienze, Luisa Bini laureata al Magistero di Bologna, dipendente del Comune di Modena, 42 anni di insegnamento alle scuole elementari e dell’infanzia, Antonio Scurani, responsabile di magazzino, Alfredo Lambertini pensionato che ha fatto dell’impegno politico e del volontariato sportivo una bandiera".

Marco Pederzoli