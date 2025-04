Ennesimo Edizione spaziale per i dieci anni

‘Ennesimo Film Festival’, la kermesse di Fiorano Modenese dedicata al cortometraggio, celebra un importante anniversario: dieci anni. E festeggia in grande stile, con ospiti d’eccezione tra cui Giovanni Muciaccia, il David di Donatello del 2024 Sergio Ballo, il cantattore Marco Manca e Maria Virelli dell’Agenzia Spaziale Italiana con la quale è stata riconfermata una partnership unica sul panorama nazionale. Il sipario si alzerà domenica per calare una settimana dopo, il 4 maggio, con una partecipazione prevista di circa diecimila spettatori.

Sono cinquanta gli appuntamenti, tutti a ingresso libero e gratuito, distribuiti in sei Comuni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano. Proprio da qui partirà la rassegna, domenica con Giovanni Muciaccia, volto noto della televisione per bambini, mentre la sera ‘Affari di Famiglia’ aprirà la sette giorni di cortometraggi e il pubblico sarà già chiamato a votare i film, per il premio Città di Fiorano. Se lunedì si resta a Fiorano con ‘Fuorifuoco’, incontro con le società sportive, il giorno dopo ci si allarga anche ai territori limitrofi. Nel pomeriggio a Modena, alle scuole Madonna Pellegrina, e a Finale Emilia all’IC Castelfranchi, sarà inaugurata ‘L’Academy si Mostra’, esposizione dei prodotti realizzati dagli studenti che hanno partecipato ai progetti degli educatori di ‘Ennesimo Academy’.

Mercoledì il Festival approda a Maranello, all’auditorium Ferrari, e Formigine, allo Spira Mirabilis, mentre la sera, al Teatro di Fiorano, ‘Caesar Design Film Award’, con l’architetto Mario Cucinella, allievo di Renzo Piano, e la proiezione dei film in concorso. Il primo maggio si apre con i fuori concorso al Bla di Fiorano, mentre dalle 16 il centro storico si trasforma in un grande gioco con ‘La Pellicola Perduta - Fiorano Escape City’, che coinvolgerà cittadini e visitatori in una caccia al tesoro cinematografica, prima del concerto dell’artista londinese Pure Joy.

Il 2 si entra nel vivo con il talk assieme a Sergio Ballo, vincitore, lo scorso anno, del David di Donatello per i Migliori costumi (per ‘Rapito’ di Marco Bellocchio), con la proiezione di corti e l’assegnazione del premio del pubblico al miglior prodotto audiovisivo. Come da tradizione, ‘Ennesimo Dopofestival’ accenderà il Caffè del Teatro fino a tarda sera. Il 3 maggio è una giornata per tutti, piccoli e grandi con i visori VR, che catapulteranno i partecipanti nella ‘Odissea Virtuale’ della realtà aumentata, e il ‘Gonfialone’, spazio gonfiabile dove saranno proiettati cortometraggi per i bambini.

Ancora, workshop su ‘I mestieri del cinema’ con il cantattore Marco Manca e incontro degli studenti dell’Academy con i protagonisti dell’Ennesima Selezione Giovani. La chiusura, il 4 maggio, è una vera festa collettiva: Maria Virelli, responsabile di Missione del Sistema di Satelliti Cosmo-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana, proiezione del video mapping di storia dei dieci anni di ‘Ennesimo Film Festival’ e, infine, premiazione al Teatro Astoria.