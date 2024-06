Esce di strada con la moto, ragazzo di 18 anni in ospedale

Stava viaggiando in sella alla propria moto quando, all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 18 anni, trasportato ieri mattina all’ospedale Maggiore di Bologna in codice Rosso dopo essere rimasto coinvolto appunto in un incidente. Lo schianto si è verificato poco dopo le otto del mattino in via Nazario Sauro, a Manzolino di Castelfranco. Il giovane – in base ai primi accertamenti - avrebbe sbandato autonomamente, per poi essere sbalzato dal motociclo a metri di distanza dal luogo dell’impatto. Il mezzo è andato completamente distrutto nello schianto con l’asfalto e il 18enne, è stato subito soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e aumbulanza. Il ragazzo, una volta stabilizzato è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna dove, dopo essere stato medicato è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico agli arti. Il centauro ha riportato infatti gravi lesioni nell’impatto ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di legge sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ora indagando al fine di risalire alla dinamica dello schianto. Pare sia però escluso il coinvolgimento di terzi nello schianto: il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Gli automobilisti in transito, assistendo alla scena hanno prestato i primi soccorsi al giovane, dando subito l’allarme.