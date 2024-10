"Escrementi di topo a scuola", ma è tutto falso

A causa di una falsa notizia, diffusasi tra alcuni genitori nella mattinata di ieri, ci sono stati problemi nella giornata di lunedì scorso per il regolare ingresso degli studenti alla scuola elementare "G. Deledda" di Gaggio. A riferirlo è stata la stessa amministrazione comunale, che ieri ha colto l’occasione anche per chiarire gli aspetti di questa vicenda. "Nella mattinata di ieri (lunedì, ndr) – recita la nota del Comune - l’amministrazione comunale è stata informata, dagli uffici competenti, dei disagi provocati dalla diffusione di alcune false notizie, che tra l’altro hanno ritardato il regolare ingresso a scuola degli studenti, riguardanti la presunta non idoneità igienico-sanitaria della scuola Deledda di Gaggio, a causa della presenza di escrementi, probabilmente attribuibili a roditori. Il diffondersi del sospetto che la struttura non fosse conforme agli standard igienico-sanitari ha portato diverse famiglie a ritirare i propri figli dalle classi, e l’amministrazione ha dunque richiesto un sopralluogo urgente alla Azienda Sanitaria Locale; questo si è svolto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre, alla presenza di tecnici comunali, dei rappresentanti dell’Amministrazione stessa e del corpo docente, della dirigente scolastica e di carabinieri appartenenti alla stazione locale. Al termine di questo sopralluogo non sono state rilevate criticità tali da mettere in discussione l’idoneità igienico-sanitaria della scuola che, per questa ragione, oggi (ieri, ndr) è regolarmente aperta e funzionante. Ieri i rappresentanti dell’Amministrazione – concludono dal Comune –, avendo a cuore la sicurezza di studenti, personale docente e ausiliario, si sono prontamente recati presso la scuola Deledda di Gaggio, cercando di intrecciare al meglio la necessità di effettuare i dovuti controlli e, al tempo stesso, coordinare la comunicazione con le famiglie, alcune delle quali allarmate dalla diffusione di versioni non corrispondenti al vero. Il sopralluogo ha evidenziato come non vi fossero elementi che potessero portare alla chiusura della scuola".

Marco Pederzoli