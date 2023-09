Ex Aem, un’altra spaccata Banda ripulisce il Volt Cafè "Così è difficile lavorare"

"Non possiamo andare avanti così: l’amministrazione deve garantire sicurezza a tutti i quartieri della città. Se continuiamo a spendere per riparare i danni causati dai ladri non riusciremo a sopravvivere e hanno già chiuso tanti locali". Sono queste le parole amare di Alice Degli Innocenti, titolare del Volt Cafè di via Buon Pastore. Lo scorso giovedì sera, infatti, intorno alle 21 una banda di malviventi, con il volto travisato, si è introdotta nel locale dopo averlo letteralmente devastato. Il bar è situato all’interno del complesso Laboratorio Aperto - ex Aem ed è la terza volta che viene ripulito dai malviventi. "Abbiamo subito l’ennesimo furto: siamo a quota tre tra furti e tentati furti sempre con una scia di danni importanti che arrecano disagio sia per lo svolgimento dell’attività che allo stesso personale – dichiara Degli Innocenti – Proprio in questi giorni ci stavamo organizzando per la riapertura dopo le vacanze estive, il locale era chiuso e sicuramente i ladri ne erano al corrente. Ma quello che fa più arrabbiare è che nonostante vi siano cancelli, telecamere e allarmi i ladri agiscono tranquillamente perché il nostro locale è all’ombra di un immenso cantiere, e da troppo tempo. Il cantiere è partito nel maggio del 2021 e avrebbe dovuto avere una durata di due anni, ma ora è partito un altro stralcio di questo mega progetto che è proprio alle nostre spalle – spiega rassegnata – Il Volt Cafè ha visto l’inizio dell’attività in pieno covid e, terminato il periodo duro, il parcheggio è stato chiuso ed è partito il cantiere. Tutte le nostre energie vanno a favore di questo locale: organizziamo eventi musicali, mercatini e aperitivi a tema. Non è solo un bar che offre colazioni, pranzi o aperitivi, ma anche uno spazio di smart working. Io e il mio socio crediamo molto in questo progetto ma a volte, come oggi, ci si chiede come mai si vada avanti viste le immense difficoltà. Ci auguriamo che l’amministrazione si renda conto degli sforzi messi in atto dai commercianti e si impegni a rendere meno buia questa zona. Occorre la certezza della sicurezza in ogni quartiere: anche in Buon Pastore sono sempre più numerose le attività che chiudono". I malviventi si sono introdotti nel locale utilizzando una delle grosse mattonelle utilizzate per bloccare gli ombrelloni del dehors. "Dalle telecamere sono visibili tre persone che agiscono a volto travisato: hanno sfondato la vetrata principale e, una volta dentro – conclude la titolare – hanno buttato a terra il registratore di cassa danneggiando vari apparecchi elettronici. Una volta suonato l’allarme, se ne sono andati lasciandoci con gli ennesimi danni da riparare". Sul posto, l’altra sera sono intervenuti subito gli agenti della volante, che ora indagano.

Valentina Reggiani