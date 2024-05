Ex Corte di Fossoli, c’è il progetto. Edilizia sociale e zona verde

Un altro passo avanti nella procedura amministrativa per l’ex-corte di Fossoli: la Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli", per un importo complessivo che ora ammonta a oltre 18 milioni di euro (18.129.104,20). Per quanto riguarda il lotto numero 1 l’investimento è di euro 3.151.857,00 dei quali 2.310.560,96 con contributi regionali "RER Commissario Delegato sisma 2012", 745.689,04 con "contributi assicurativi sisma 2012" e 95.607 con fondi comunali. Il secondo lotto, di euro 10.492.373 sarà finanziato con 10.384.020 dall’ex PINQuA ("Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare") poi confluito nei fondi del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (Pnrr), e 108.353 con fondi comunali. Il terzo lotto prevede investimenti per 4.484.874, finanziato dal PNRR e 46.040 di fondi comunali. Con i primi due stralci verranno completamente recuperati tre fabbricati dove troveranno collocazione nove alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) e 13 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (Ers), mentre per altri due edifici saranno realizzati interventi per portare lo stato degli immobili stessi a un "grezzo avanzato", con il rifacimento delle coperture e la realizzazione di tutte le opere strutturali. Con il terzo stralcio verrà completamente recuperata tutta l’area cortiliva consentendone una fruizione pubblica. Sono intanto in corso contatti con la Struttura Commissariale per inserire nella rimodulazione del "Piano della Ricostruzione" somme che consentano di recuperare i due restanti edifici.