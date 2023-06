Ex Golfa, il locale rinasce grazie a due giovanissimi

Da ieri sera, c’è un’opportunità in più a Castelfranco per ritrovarsi tra amici e festeggiare, tra un tuffo in piscina e diverse proposte gastronomiche. Rinasce infatti, in via Emilia Est 85B, la ex Golfa, che oggi si chiama Villa Schenetti, essendo diventata proprietà al 100% di due giovanissimi imprenditori del territorio: Francesco Schenetti e Cynthia Delmonte, entrambi 24enni, gli stessi che hanno già aperto a Castelnuovo Rangone il locale Più Spazio Libero e l’eno-libreria Spazio in Bottega. "Abbiamo concluso l’acquisto della ex Golfa a marzo – spiega Schenetti – e ora c’è stata l’inaugurazione ufficiale, dopo qualche giornata di prova effettuata nei giorni scorsi. E’ già aperta tutti i giorni la piscina, 20 x 10 metri, più il piano terra dell’edificio, che offre servizio bar e ristorazione veloce, sia a pranzo sia a cena. Per la sera, abbiamo appunto iniziato a proporre animazione musicale, sia dal vivo sia con dj set, al venerdì, al sabato e alla domenica, ma presto inseriremo anche un giorno infrasettimanale, molto probabilmente il mercoledì". Ma le novità da Villa Schenetti non sono finite qui.

Sta infatti procedendo, contestualmente, la ristrutturazione e la riqualificazione del locale, con un investimento che supera il milione di euro. "Entro la metà di luglio – prosegue infatti Schenetti – contiamo di completare anche il primo piano, con l’apertura di un bistrot da 40 posti, dove offriremo un vero e proprio servizio di ristorante, con una cucina molto curata.

Già dalla prossima settimana, intanto, al piano terra in cui c’è già il nostro bar con tavola calda, sia a pranzo sia a cena, aggiungeremo anche la pizzeria".

Schenetti, spiegando il perché ha scelto di acquistare e riaprire questo locale di Castelfranco Emilia, spiega: "Castelfranco sta vivendo in questo periodo una grande espansione commerciale. Abbiamo quindi intravisto ottime opportunità per investire in un servizio come il nostro, che peraltro è facilmente raggiungibile sia da Modena sia da Bologna. Oltre al cambio del nome, abbiamo rinnovato davvero tutto all’interno, a partire dai pavimenti e dagli arredi, per renderlo un locale al passo coi tempi. Sulla nostra pagina Instagram, aggiorneremo in tempo reale di tutti gli eventi che abbiamo in programma gli ospiti che vorranno venirci a trovare. Quando poi avremo completato anche il primo piano, penseremo probabilmente a un momento per un’inaugurazione con le istituzioni del territorio".

Marco Pederzoli