Fatturato di Granterre oltre 1,5 miliardi

Ok al bilancio del gruppo GranTerre, specializzato nella produzione Dop e Igp di salumi (Prosciutto di Parma e San Daniele, Salame Cacciatore, Speck Alto Adige, Mortadella Bologna) e formaggi stagionati (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, Asiago, Piave). I ricavi, pari a 1.576 milioni, posizionano il gruppo oltre il miliardo e mezzo di fatturato (+7,5%), 459 milioni dalle vendite sui mercati stranieri: nell’esercizio 2023, il fatturato sull’estero è cresciuto del 13,3%. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio e indicato Ivano Chezzi, già vicepresidente, come presidente della capogruppo, mentre il presidente uscente, Milo Pacchioni, assume la carica di vicepresidente. Il cda ha nominato Maurizio Moscatelli (foto), 53 anni, laureato in economia aziendale, nuovo amministratore delegato. Moscatelli, già direttore generale Caseifici Granterre e coordinatore di politiche commerciali del gruppo, sostituisce Giuliano Carletti, che ha guidato "con successo" il gruppo fin dalla nascita, nel gennaio 2019.