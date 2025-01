Federconsumatori copre i cartelli: "Sosta gratis"

"Abbiamo affisso il comunicato del Comune all’ingresso del parcheggio dell’Aldi, per fare in modo che i cittadini sappiano che le regole sono cambiate". Federconsumatori prende in mano la situazione e decide di agire, come aveva già fatto segnalando all’Amministrazione "regole discutibili che sono oggetto di numerose segnalazioni e contestazioni di consumatori e cittadini". Continuano infatti ad arrivare sanzioni retroattive a chi ha parcheggiato l’auto nello spazio dedicato davanti al negozio Aldi di via Canaletto, "E arriveranno per settimane – commenta il presidente Federconsumatori Modena, Marzio Govoni – perché i tempi di gestione dell’azienda sono tali. Prevediamo ancora un paio di settimane di sanzioni. Anche se il Comune ha indetto lo spegnimento della telecamera non ci sono cartelli o notifiche per chi parcheggia. Sicuramente sono spente, ma non c’è nemmeno un post it a dire che le regole indicate nei cartelli non sono più attive. Penso che Aldi non abbia capito il peso di questa vicenda, anche sull’immagine dell’azienda stessa. Ci aspettiamo, e speriamo, delle scuse e l’annullamento delle sanzioni oltre che il risarcimento per chi ha già provveduto al pagamento".

A pagare non sono stati pochi clienti: "Hanno riscosso le sanzioni anche perché le persone le hanno confuse con delle vere e proprie multe. Nelle lettere che hanno mandato ci sono minacce di azioni legali. Lettere davvero farneticanti e che non capisco come sia possibile che Aldi non abbia presentato scuse ai cittadini. C’è da sottolineare che lì, molti residenti utilizzavano il parcheggio da anni senza alcun problema".

A testimoniarlo c’è una cittadina che nel giro di un mese ha ricevuto tre sanzioni, due delle quali accompagnate a stretto giro da richiami e solleciti di pagamento. Il tutto per un totale di 125 euro. "Ho parcheggiato lì per due anni, poi è stato messo, il 1 dicembre, quel limite. Ma nessuno se ne è accorto, visto che era scritto in piccolissimo su cartelli messi in posizioni strategiche. Così, prima di Natale, ho iniziato a ricevere verbali. Le prime due sanzioni le ho pagate, al costo di 25 euro ciascuna. Ma il tutto in pochissimo tempo: la scadenza era molto breve e le sanzioni sono arrivate a distanza di 3 giorni l’una dall’altra. Poi, non avevano registrato il pagamento e mi hanno mandato una notifica di pagamento con una mora di 20 euro in più. Due giorni fa ne è arrivata un’altra. Non pretendo il rimborso delle prime due, ma non ne voglio pagare più".