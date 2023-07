Fiammata in cucina, 54enne resta ustionato

Si trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Parma, in prognosi riservata, l’uomo rimasto coinvolto in un incendio in casa ieri in via Milazzo.

Erano circa le 17 quando in una palazzina di due piani, vicina al centro storico, sono divampate le fiamme che hanno avvolto un appartamento mansardato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 per spegnere il rogo e assistere l’uomo che si trovava all’interno dell’appartamento e che ha riportato una grave ustione dopo essere stato investito da una fiammata improvvisa.

Le cause che hanno scatenato l’incendio non sono ancora note e sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni il fatto si sarebbe verificato nella cucina, probabilmente la fiammata è scaturita dalla bombola del gas.

La vittima è un 54enne di origine nigeriana: è rimasto seriamente ferito.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza e poi portato in elicottero a Baggiovara.

Viste le sue condizioni, il paziente è stato quindi trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Parma.

Insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza nei locali, è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri. Via Milazzo è rimasta chiusa al traffico per consentire soccorsi e verifiche.

m.s.c.