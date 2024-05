Fieri delle nostre eccellenze

Il rombo dei motori è uno di quei suoni ai quali neppure i modenesi riescono ad assuefarsi. I bolidi schierati in questi giorni nelle strade e nelle piazze della città riescono ad emozionare chi li vede per la prima volta, come i moltissimi turisti che hanno preso d’assalto Modena in questi giorni, ma anche chi in questa ’terra dei motori’ è nato e vive. Un fiore all’occhiello importante, bellissimo, di cui andare fieri e da difendere a tutti i costi. Un punto di partenza per crescere ancora nel settore automotive e non solo. Guardare al futuro è d’obbligo, anche se a volte spaventa.