Flash mob dei Verdi: "Serve subito il doppio binario"

Flash Mob ieri pomeriggio, alla stazione dei treni, di alcuni esponenti dei Verdi-Europa Verde di Carpi. L’obiettivo era "tornare a ribadire a gran voce la necessità, l’urgenza, che sia realizzato al più presto il raddoppio del binario sull’intera tratta Modena - Mantova, linea che passa anche per Carpi", affermano i rappresentanti presenti in stazione. Un intervento non più rimandabile, come sottolineano, per molteplici ragioni. "Solo attraverso questa operazione di raddoppio del binario – ribadiscono i Verdi-Europa Verde di Carpi – si potrà, finalmente, contribuire a scongiurare il verificarsi tragedie per errore umano; non solo: aumenterà la fluidità del traffico su ferro, evitando così centinaia di cancellazioni e diminuendo i ritardi, che così di frequente creano disagi ai viaggiatori, ed iniziare ad attuare finalmente il progetto di metropolitana di superficie tra Carpi e Modena". Per ribadire questa loro richiesta, i rappresentati dei Verdi-Europa Verde di Carpi hanno scelto una data precisa: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) ricorre il 20° anniversario del disastro ferroviario di Bolognina di Crevalcore, quando nello scontro fra due convogli, uno passeggeri con circa 200 utenti e un treno merci, causa errore umano ed il binario unico, vi furono 17 morti, tra cui 5 ferrovieri, e oltre 80 feriti. Dopo l’incidente, furono ripresi e completati, nel giro di qualche anno, i lavori di raddoppio della linea Bologna-Verona, furono modificati i regolamenti ferroviari e furono migliorati notevolmente i sistemi di sicurezza".

m.s.c.