Fondazione di Vignola. Nominati i nuovi consiglieri

La Fondazione di Vignola annuncia il rinnovo del Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale, oltre a nuove date per visitare la rocca, di cui è proprietaria. A entrare nel Consiglio di Indirizzo sono, per la società civile, Elisa Fattori e Graziano Bachisio Filia; per gli enti designanti, Tommaso Fabbri e Carmelo Elio Tavilla per l’Università di Modena e Reggio Emilia, Marco Degli Esposti per la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Modena, Daniele Mandrioli per il Comune di Spilamberto, Marco Bini per il Comune di Vignola, Mauro Rondelli per i Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, Roberto Ferrari per gli istituti superiori dell’Unione Terre di Castelli. Clelia Parmeggiani e Silvia Tarozzi sono state nominate per cooptazione.

Il Consiglio di Indirizzo, nella sua completezza, è quindi formato da: Marco Bini, Marco Degli Esposti, Tommaso Fabbri, Elisa Fattori, Roberto Ferrari, Graziano Bachisio Filia, Daniele Mandrioli, Clelia Parmeggiani, Mauro Rondelli, Silvia Tarozzi e Carmelo Elio Tavilla. Il Collegio sindacale è invece ora composto da Mara Bruzzi in qualità di Presidente, Marina Bai e Riccardo Bonetti come sindaci effettivi, Alberto Selmi ed Ester Torelli in qualità di sindaci supplenti.

Il rinnovo non ha riguardato gli altri organi della Fondazione di Vignola: il Comitato di gestione resta quindi composto da Roberto Adani, Massimo Tonioni e Gloria Vignali; alla presidenza continua il mandato di Carmen Vandelli e alla vicepresidenza c’è Romana Rapini.

Sempre dalla Fondazione comunicano che la rocca di Vignola, sede e proprietà di questo ente, sarà accessibile nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, con i consueti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30. Durante la visita libera sarà possibile esplorare le sale affrescate e le architetture che raccontano la storia millenaria di Vignola. Per informazioni su tariffe e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della rocca all’indirizzo info@roccadivignola.it, al numero 059 775246 o consultare il sito www.roccadivignola.it.

Marco Pederzoli