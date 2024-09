Fondazione Vassallo,. Tosi ambasciatore

La Fondazione Vassallo ha insignito l’ex primo cittadino fioranese Francesco Tosi della carica di Ambasciatore. Alla presenza del fratello di Angelo, Dario Vassallo – nominato cittadino onorario di Fiorano nel 2019 – e del vicesindaco di Roma Capitale Pierluigi Sanna, l’ente dedicato alla memoria del "sindaco Pescatore" ha spiegato in una nota che "Francesco Tosi ha saputo incarnare l’essenza dell’essere sindaco di una comunità. Nella sua vita da insegnante prima, e da sindaco dopo, è sempre stato accanto ai suoi giovani e da buon maestro ha fatto capire loro i valori della Costituzione e della stessa vita".

Importante è, inoltre, ricordare l’inaugurazione del "Cortiletto Angelo Vassallo", datata 2018 nel mezzo dei mandati Tosi, in Centro a Fiorano accanto a Piazza Ciro Menotti. "È stato un momento molto toccante – racconta Tosi – anche perché si è ricordato l’esempio di Angelo di cui, tra l’altro, si è in attesa da un giorno all’altro dell’apertura del processo, terminata la procedura del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il caso, anni orsono, era stato archiviato: è solo grazie al lavoro di Dario e della Fondazione se è stato riaperto. Io ho accettato la nomina – continua l’ex sindaco – non come riconoscimento di quello che ho fatto, sia da sindaco che da cittadino, la accetto come impegno per il futuro. Continuerò a portare avanti la conoscenza del ‘Sindaco Pescatore’ e la cultura della legalità. In questa vicenda manca un tassello importante: l’unione della verità con la giustizia dello Stato. Nel momento in cui, mi auguro, avremo le condanne, la Fondazione non cesserà l’impegno che la caratterizza sin dalla sua nascita. Esigiamo risposte per Angelo e per tutte le vittime di mafia".