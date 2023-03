Formiggini, lavori di ampliamento: oltre 40 aule in più e vari laboratori

Più classi e diversi laboratori. Il liceo statale Formiggini di Sassuolo si amplia; i lavori, iniziati da un progetto preliminare generale del 2005 del costo complessivo di 6 milioni e 800mila euro, termineranno nel 2023. La notizia è stata comunicata ieri dalla dirigente scolastica dell’istituto Christine Cavallari, in occasione del sopralluogo nel cantiere, in presenza del presidente della Provincia Fabio Braglia, del sindaco Gian Francesco Menani e dell’ingegnere capo del cantiere Annalisa Vita. Dunque per fine anno si vedrà la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, oltre agli spazi per i docenti e i collaboratori scolastici. I lavori di ampliamento infatti prevedono la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, oltre ad alcune modifiche agli edifici esistenti con una superficie utile complessiva di circa 3950 metri quadrati, su due piani. In previsione del nuovo fabbricato, la succursale in Piazza Falcone e Borsellino ospiterà gli uffici della direzione scolastica e della segreteria e alcune classi, attualmente dislocati nella sede di via Bologna; resterà in ogni caso necessario lasciare una parte delle aule nella sede attuale, così come rimarrà in uso la palestra. L’idea è di dare una risposta ad un distretto scolastico in forte espansione, che attrae studenti anche da altri territori. "Questa è un’opera che Sassuolo aspettava da tanto tempo poiché la realizzazione venne promessa nel 2008 – commenta Menani – i tempi si sono dilatati ma direi che siamo in linea di arrivo.

L’importanza dell’istituto è molto alta in quanto raccoglie anche studenti fuori dal nostro territorio, è quindi un punto di riferimento importante considerando che in media il 60% degli alunni non è di Sassuolo".

A tal proposito Menani ricorda di aver scritto al Ministero dell’Istruzione, dell’Interno e delle Infrastrutture per la realizzazione di una circonvallazione ad hoc: "L’unico neo è la viabilità poiché non è adeguata a sostenere il flusso di veicoli che circolerà. Servirebbe una circonvallazione che tagli fuori l’abitato di Pontenuovo e abbia un collegamento con il Polo scolastico, così da alleggerire l’unico ingresso di entrata e di uscita dal Polo. Mi sono state date delle rassicurazioni per il progetto, speriamo si possa costituire il raccordo". Per Braglia questo è un intervento in cui la Provincia crede molto: "Sono state investite risorse importanti: oltre 6 milioni di euro e due finanziamenti che sono confluiti entrambi nel Pnrr. Contiamo entro la fine dell’anno, o poco più, di poter iniziare il trasloco delle classi ma soprattutto che l’ampliamento sia già operativo per l’anno scolastico 2024-2025".

Anche per il presidente della Provincia il tema della viabilità è fondamentale: "E’ un fattore predominante su cui stiamo ponendo molta attenzione; cominceremo a breve con un investimento per far sì che i pullman possano entrare in sicurezza e speriamo che dal Ministero possano arrivare delle risorse".

Ylenia Rocco