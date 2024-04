Gara con l’Inter, oggi parte la prevendita

Apre oggi pomeriggio alle 15 la prevendita per l’incontra Sassuolo-Inter, in programma sabato alle ore 20.45 al Mapei Stadium. Alle viste il possibile primo sold out stagionale – la partita più vista, fin qua, è Sassuolo-Juventus, 20131 spettatori – complice la presenza dei campioni d’Italia che hanno festeggiato ieri lo scudetto. I tagliandi sono acquistabili online su ticket.sassuolocalcio.it, al Sassuolo Store di piazza Garibaldi e presso i punti vendita Vivaticket. I biglietti nel Settore Ospiti, non acquistabili presso il Sassuolo Store, resteranno in vendita fino alle 19 di venerdì. L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è riservato ai possessori di Sassuolo Card.