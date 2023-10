Giro di vite, tre autovelox in arrivo a Colombaro

Giro di vite, a Colombaro, nei confronti degli eccessi di velocità. E’ infatti in fase di ultimazione l’installazione di tre autobox propedeutici alla rilevazione delle infrazioni della velocità dei veicoli sulla provinciale 16 di Castelnuovo Rangone all’interno del territorio comunale di Formigine. L’installazione dei ‘velox’ risponde, fa sapere l’Amministrazione Comunale di Formigine, alle segnalazioni e alle richieste specifiche della comunità colombarese, preoccupata della forte velocità con cui il centro urbano della frazione viene impegnato dai veicoli in transito. "La presenza di servizi, attività commerciali e residenze sulla strada Sant’Antonio, asse viario principale di Colombaro, nonché la presenza di numerose intersezioni della stessa strada con le altre vie della frazione hanno reso ancora più urgente la scelta di utilizzare anche questi dispositivi per sensibilizzare al rispetto dei limiti di velocità e controllarne il mancato rispetto", si legge ancora sulla nota. La comunicazione dà conto dell’installazione dei dispositivi, facilmente individuabili anche dagli automobilisti più ‘distratti’ grazie al colore arancione e alla luce lampeggiante sulla sommità, che fungeranno da contenitori all’apparecchiatura, già in dotazione al Comando di Polizia Locale di Formigine, che consente il rilevamento ed il controllo della velocità puntuale dei veicoli solo in presenza degli operatori di polizia. I tre autobox sono posti rispettivamente ai due accessi al centro abitato (ove vige il limite dei 50 chilometri orari) di Colombaro ed in prossimità dell’intersezione della stessa via Sant’Antonio con via Salviola, luogo di un recente sinistro mortale e dove vige lo stesso limite dei 50. Al fine di rendere maggiormente evidente i manufatti ed agevolare la fase del controllo di polizia verranno posizionati dei cartelli.

s.f.