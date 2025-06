"Provo amore per i motori"

Elena Iattici, accompagnata dalla figlia, osserva curiosa le auto e racconta della sua passione "seguo la Motor Valley da diversi anni, ho sempre avuto molto interesse per i motori e la velocità: è stato mio papà a trasmettermelo. È sempre molto piacevole camminare per il centro e avere la possibilità di osservare così tante belle auto, anche se magari non si conoscono tutti i modelli. Personalmente, ho trovato molto interessante lo stand della Ducati e anche quello di Ferrari: dove un ingegnere molto preparato ha spiegato tutti i dettagli tecnici del modello esposto ai visitatori".