Gli alunni si trasformano in netturbini: pulizie nel cortile della scuola e nel parcheggio

Alunni delle scuole di Mirandola coinvolti nella tenuta in ordine e pulizia della città. Saranno sette le classi complessivamente rese partecipi di questa iniziativa, che ha preso il via in questi giorni, denominata "Noi e il cambiamento climatico", che porta avanti un progetto targato CEAS "La Raganella". Il progetto è strutturato su due appuntamenti (il secondo è in programma in primavera 2025 presso il Barchessone Vecchio), e si compone di un ciclo di visite nelle scuole mirandolesi che ha visto coinvolte, nella prima giornata di attività, due classi quinte della Scuola primaria "Dante Alighieri". Muniti di pinza e guanti protettivi i ragazzini hanno raccolto ben 2 chilogrammi di rifiuti, limitando i loro spostamenti nelle sole aree del cortile della scuola e nei primi metri dei parcheggi antistanti. In questa operazione volta a diffondere una coscienza ecologica negli alunni, i giovani "netturbini" sono stati assistiti dai volontari del gruppo "Ecobusters".

Alberto Greco