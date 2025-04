I Pavironici hanno detto addio all’amico Balanzone

Sandrone ha detto addio all’amico Balanzone. Bologna ha reso omaggio a colui che dal 1989 ha vestito i panni del professore dei professori, il Dott. Balanzone. Alessandro Mandrioli aveva 75 anni. Si è spento dopo una lunga malattia che aveva affrontato con grande dignità. Nonostante le innumerevoli difficoltà non ha voluto mancare alla trasferta a New York per il Columbus Day dell’ottobre scorso. Alessandro era bravo. Impersonava la maschera del dottore sbruffone come chi la delineò e ne diede forma e vita nella Commedia dell’Arte. Ha portato in giro in Italia e in Europa e in America l’immagine ironica di quella Bologna boriosa, sapiente, vanitosa, piena di sé, ma anche orgogliosa del suo vero sapere, attraverso i panni di un fantomatico dottore in legge che ne parla "in un perfetto vocabolario rivestito in pelle d’asino". Alla cerimonia erano tante maschere compresi i nostri Pavironici Sandrone Pulonia e Sgorghiguelo, rigorosamente in costume, schierati al fianco di Valerio Corradi il presidente del Centro di coordinamento delle Maschere Italiane. Affetto e commozione in una chiesa gremita di persone per dire addio ad una persona che ha dedicato il tempo libero della sua vita alla sua città perché questo fanno le Maschere oggi da qualsisai punto d’Italia esse partano, portano in giro nel mondo il valore della tradizione, l’immagine della loro città, ne rappresentano la cultura legata ai valori più sani e genuini che ne caratterizzano la storia che, attinge ancora oggi guardando al futuro, alle proprie radici.

Giancarlo Iattici