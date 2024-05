I progetti voluti dai cittadini. Stanziati centomila euro

Si raccolgono fino al 19 maggio i progetti per il Bilancio partecipativo 2024, iniziativa che il Comune di Vignola porta avanti dal 2021. "Anche quest’anno – spiegano dal Comune – l’amministrazione ha deciso di destinare 100mila euro del bilancio comunale alla realizzazione di progetti presentati e votati dai cittadini. I progetti che concorreranno al finanziamento non potranno superare il costo di 33.000 euro ciascuno e non potranno avere un valore inferiore a 20.000 euro. Possono presentare progetti i vignolesi che abbiamo compiuto 16 anni e i cosiddetti "city user", ovvero coloro che svolgono attività lavorativa, di studio o di volontariato a Vignola.

Le proposte devono riguardare ambiti di intervento di competenza del Comune; devono prevedere solo spese relative a investimenti per opere pubbliche ed eventualmente per l’acquisto di beni durevoli (non sono ammessi, cioè, progetti che comportino acquisti di servizi, consulenze e attività professionali); non devono interessare il centro storico e il borgo storico di Campiglio in quanto soggetti all’autorità della Soprintendenza. Gli interventi richiesti devono ricadere nelle categorie: verde e sport, transizione digitale, cultura e biblioteca, promozione del territorio, accessibilità, inclusione, socialità e mobilità sicura e sostenibile. Per aiutare i cittadini a presentare un progetto che abbia le caratteristiche richieste vengono organizzati dei workshop. Due incontri sono in programma al mattino dell’8 maggio (il primo alle 8.30 presso la sede dell’associazione di pesca sportiva al Parco Europa e il secondo alle 11 presso la sede Avis) e il tardo pomeriggio di giovedì 9 maggio e martedì 14 maggio (alle 18.30, presso la sala consiliare del Municipio di Vignola per tutta la comunità). Entro il 19 maggio le proposte vanno caricate online sulla piattaforma https://partecipa.comune.vignola.mo.it/". La votazione dei cittadini si terrà dal 31 maggio al 24 giugno.

m.ped.