I vigilantes sventano tentativi di furto in varie aziende

Bande di ladri in azione a Sassuolo: nei giorni scorsi gli operatori della vigilanza ‘Patria’ hanno sventato diversi tentati furti ai danni di altrettante aziende. La prima ad essere presa di mira è stata una Ceramica di via Regina Pacis, a Sassuolo. Il furto è stato prontamente sventato dopo che i balordi avevano già forzato uno degli ingressi. Qualche ora dopo due persone sono entrate dalla recinzione di Camellini auto con l’intento di rubare gasolio ma, anche in questo caso, i malviventi sono stati messi in fuga alla vigilanza privata. Mercoledì notte l’allarme è scattato nuovamente in un’azienda di trasporti.