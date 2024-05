Violenta aggressione tra nomadi. Una persona finisce in ospedale

di Valentina Reggiani

Violenta rissa ieri, nel tardo pomeriggio, nei pressi del Parco Ferrari, accanto all’area dove spesso stazionano camper di famiglie nomadi, in via Emilia Ovest. Pare che un gruppo di persone – nomadi, da ciò che si apprende – siano arrivate alle mani e alcune avrebbero brandito anche bastoni. Una delle persone coinvolte nella rissa ha riportato lesioni, probabilmente dopo essere stata colpita con una delle mazze ed è stata trasportata in ospedale.

Una violenta rissa, dunque, in pieno orario pomeridiano che non è passata di certo inosservata.

Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale: è stata una pattuglia di passaggio, infatti, ad accorgersi di quanto stava accadendo. All’arrivo degli agenti, però, la maggior parte delle persone presenti si è data alla fuga.

E’ scattato l’inseguimento e alcuni nomadi coinvolti nella lite sarebbero stati poi fermati nella vicina via Santi. Ora sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Proprio in quell’area è sistemato il camper dato alle fiamme domenica notte nel piazzale del Palapanini. Qualcuno, infatti, con tanto di tanica nel cuore della notte aveva appiccato il rogo al lato posteriore del mezzo mentre all’interno dormiva una famiglia: due coniugi e un neonato. Fortunatamente la stessa si era resa conto del fumo ed era intervenuta nell’immediatezza, spegnendo l’incendio con un estintore e chiamando i pompieri. Ora del caso si occupa la squadra mobile ma non è escluso che l’episodio avvenuto ieri, ovvero la violenta rissa possa essere collegata proprio a quel grave gesto intimidatorio.

Alla base vi sarebbe una faida tra famiglie nomadi ma, appunto, gli accertamenti sono in corso. Ieri, sul posto, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

L’uomo non avrebbe riportato ferite gravi e sarà sicuramente sentito dagli inquirenti al fine di far luce sull’accaduto.