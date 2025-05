Luna Park, il tempo stringe: "Non sappiamo dove allestire"

Giornata decisiva quella di oggi per l’edizione 2025 del luna park di Vignola. A pochi giorni dall’apertura, infatti, prevista nelle intenzioni degli organizzatori per sabato 31 maggio, mancano ancora da parte del Comune l’individuazione dell’area e i relativi permessi. Tuttavia, proprio oggi, è prevista in Giunta la decisione che dovrebbe risolvere la questione. A invocare una soluzione positiva della è in primis Eros Degli Innocenti, titolare del luna park. "Da mesi – spiega Degli Innocenti – chiediamo all’amministrazione comunale di individuare un’area per gli spettacoli viaggianti.

Come avvenuto l’anno scorso, ci sarebbe andata bene anche quella dove la Coop vuole costruire il nuovo supermercato: abbiamo già il permesso di Coop, già sistemato l’area e perfino pagato l’assicurazione per questo terreno. Ora, chiediamo solo di avere il via libera dal Comune, perché ne va del lavoro di 30 famiglie. Tuttavia, ci sono stati evidentemente dei problemi e il Comune sembra non volerci concedere quest’area. Lunedì scorso, sono stato invitato ad andare a vedere lo spazio dietro al cimitero. Anche lì mi sarebbe andato bene, ma pure in questo caso non ne ho saputo più nulla. Ora manca poco più di una settimana al 31 maggio e ancora non abbiamo alcuna certezza". L’assessore all’Urbanistica, Niccolò Pesci, rilancia con una proposta in extremis che andrà in Giunta oggi. "Un’area idonea – spiega – a Vignola c’è. Nella seduta di Giunta convocata proprio per domani (oggi, ndr), è all’ordine del giorno la delibera di individuazione dell’area per gli spettacoli viaggianti. A marzo, come sollecitato dalla Prefettura e anche dalle stesse associazioni di categoria, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per accogliere gli spettacoli viaggianti. Ora, sulla base di quei criteri, l’area pubblica individuata è quella di piazza della Cooperazione. A giorni verrà installato anche l’idrante e dopo avrà tutte le caratteristiche richieste dalla legge. Abbiamo fatto numerosi incontri con Eros Degli Innocenti. L’anno scorso, in mancanza di un regolamento, era stato possibile consentire il luna park in un’area di proprietà privata. La precedente amministrazione aveva alienato il terreno pubblico deputato a ospitare gli spettacoli viaggianti e aveva indicato come area sostitutiva quella adiacente al mercato ortofrutticolo, un luogo però che si è rivelato assolutamente inopportuno".

Marco Pederzoli