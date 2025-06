Presi due pusher. Stretta serale sugli accessi

Erano stati sorpresi mentre spacciavano droga ad un minorenne: un ragazzo tunisino di 17 anni. Ieri l’arresto dei due pusher è stato convalidato dal giudice. Gli imputati, un nigeriano di 46 anni e un cittadino ghanese di 34, erano finiti in manette lo scorso tre giugno, dopo essere stati sorpresi a vendere dosi appunto all’interno dei Giardini Ducali. A fermarli erano stati gli agenti della squadra mobile insieme alla Polizia locale, impegnati in una specifica attività antispaccio con l’ausilio del cane antidroga. I poliziotti, in quel frangente e nel corso di un’attività di osservazione dei diversi ingressi al parco, avevano notato i due cittadini stranieri in atteggiamento sospetto. Poco dopo, quindi, gli imputati erano stati sorpresi all’atto di passare stupefacente al minorenne, poi trovato effettivamente in possesso di hashish. Per i due erano quindi scattate le manette. I poliziotti, tra l’altro, avevano trovato tra i cespugli del parco, a poca distanza dai pusher un bilancino di precisione, 10 grammi di hashish e una dose di cocaina. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto, ma non sono state però disposte misure. Proprio sui Giardini Ducali è arrivata la stretta sugli accessi, con chiusura anticipata dei cancelli esterni (alle 21). In orario serale, resta aperto solo l’ingresso principale, più visibile, fattore che disincentiverà i balordi "consentendo maggiore controllo e riducendo le possibilità di fuga".