Moda, Twinset passa dagli americani a due fondi italiani

Nuovo passaggio di proprietà per il colosso della moda carpigiano Twinset. L’azienda di moda fondata nell’87 dalla stilista Simona Barbieri, insieme al marito Tiziano Sgarbi, era già stata acquisita nel 2017 dal fondo statunitense Carlyle, che a sua volta nelle ultime ore ha ceduto ad una cordata di fondi (Borletti e Quadrivio i principali) il cento per cento della proprietà.

Secondo indiscrezioni, l’operazione si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro. Twinset è tra i principali player della moda italiana. Con 300 dipendenti solo a Carpi e altri 500 nel settore retail, nel quadriennio 2020-2024 ha generato un fatturato di circa 200 milioni di euro, grazie ai 150 negozi tra diretti e franchising. Funziona anche le vendita online, che sta registrando aumenti annuali a doppia cifra.

Negli ultimi anni il marchio ha affrontato un periodo di rebranding, aggiornando il proprio logo e adottando un approccio più moderno nelle collezioni, pur mantenendo il dna femminile e romantico che lo contraddistingue.

La trasformazione digitale è stata un altro punto chiave della strategia recente. Twinset ha investito fortemente nell’e-commerce e nella presenza sui social media, per raggiungere una clientela sempre più connessa e internazionale. L’ampliamento della rete di negozi, sia fisici che virtuali, ha permesso al brand di consolidare la sua presenza nei mercati chiave come l’Europa, gli Stati Uniti e l’Asia.

Forte anche l’export in Europa, soprattutto in paesi come Spagna, Germania e Paesi Bassi.