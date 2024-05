Il Belcanto diventa Festival, al via martedì. Partiture inedite nella chiesa di Sant’Agostino

Per raccontare una (lunga) Storia, occorre sempre partire dalle fondamenta, dalle radici. Non a caso, dunque, il ’Modena Belcanto Festival’, alla sua prima edizione, prenderà il via dopodomani sera viaggiando... ’Alle origini del belcanto’. L’evento inaugurale – martedì alle 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino di Modena – è realizzato in collaborazione con Grandezze & Meraviglie – Associazione Musicale Estense e porterà alla luce partiture inedite conservate presso la Biblioteca Estense: l’interpretazione sarà affidata alla Compagnia dei Violini (foto), con Alessandro Ciccolini, violino solista e direttore, e la voce del soprano Monica Piccinini.

Il concerto sarà dedicato in particolare alle figure sacre femminili che furono esaltate in musica durante il periodo storico dominato dalla figura del duca Francesco II d’Este, grande appassionato di musica, che rese Modena un centro musicale di spicco grazie alla presenza dei maggiori compositori dell’epoca. "La cultura del canto – spiega il maestro Ciccolini – è sempre stata protagonista a Modena. La corte estense ha riconosciuto e supportato l’importanza delle rappresentazioni musicali". Verranno quindi eseguite musiche di Antonio Gianettini (1649 - 1721), Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) e Giovanni Bononcini (1670 - 1747), fra cui anche l’oratorio ’La Maddalena ai piedi di Cristo’ che, ricorda il direttore Enrico Bellei, "il 6 maggio 1998 inaugurò la prima edizione del Festival musicale Estense". La forte vocazione religiosa della corte estense trovò un perfetto connubio con la musica e il canto degli oratori, e questo modello di teatro sacro si diffuse in tutta Europa.

Il Modena Belcanto Festival proseguirà per tutto il mese di maggio al teatro Comunale Pavarotti Freni e in altri luoghi d’arte di Modena e provincia, per poi proseguire a giugno e luglio con le iniziative nel parco della Casa museo Luciano Pavarotti. Il nuovo festival nasce dall’esperienza del protocollo "Modena Città del Belcanto", promosso da Comune di Modena, Fondazione Teatro Comunale, Fondazione di Modena e Conservatorio Vecchi - Tonelli.

Stefano Marchetti