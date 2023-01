"Il Covid purtroppo non è finito E l’influenza complica la situazione"

di Paolo Tomassone Quando venne collocata davanti all’ingresso principale del Policlinico divenne presto uno dei simboli della più grave emergenza vissuta negli ultimi decenni. Un ‘muro bianco’ che separava i positivi al Covid-19 (o i potenziali contagiati) da chi in ospedale era in cura per altre malattie; una barriera che segnava un limite invalicabile, per limitare il più possibile la diffusione del virus. Superata la fase più acuta della pandemia, dal primo gennaio di quest’anno per raggiungere un ambulatorio o un reparto del nosocomio non è più necessario passare attraverso i controlli e la misurazione della temperatura. La tensostruttura verrà rimossa martedì mattina. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Claudio Vagnini, tira un sospiro di sollievo: "finalmente smontiamo tutto, togliamo questa struttura che ha limitato tantissimo gli spostamenti in questi tre anni". Mantiene, però, lo sguardo di chi non canta ancora vittoria: "il Covid non è finito; dobbiamo ancora fare i conti con questa malattia e forse dovremo farci i conti per i prossimi anni perché le varianti stanno andando avanti con una velocità impressionante". Direttore, dopo tre anni qui in ospedale si comincia a intravedere qualche spiraglio di normalità? "Siamo sempre in una situazione impegnativa. Gli accessi sono tanti, soprattutto quelli legati all’epidemia...