Il freestyle entra a scuola con Flora Tabanelli

Piacevole e interessante sorpresa domenica scorsa per Luciano Magnani presidente del consorzio invernale del Cimone, alla vigilia dell’apertura estiva degli impianti, con l’incontro con Flora Tabanelli recente vincitrice della Coppa del Mondo generale di freestyle e di una di Coppa del Mondo di Big air.

A soli 17 anni Flora, originaria della zona tra Sestola e Fanano, è l’atleta italiana più vincente di sempre in queste discipline.

"E’ stato un incontro casuale in centro a Sestola -dice Luciano Magnani- ma molto significativo, poiché mi ha dato occasione di conoscerla e di complimentarmi con lei per i grandissimi risultati ottenuti questo inverno, ma soprattutto per aver sempre parlato del Cimone in tutte le occasioni in giro per il mondo. E’ stato davvero un grande onore stringerle la mano e conoscerla, pensando al coraggio e alla tecnica di questa ragazza che ha sbaragliato fior fiore di avversari.

Mi ha impressionato la sua semplicità e una certa timidezza, che rispecchiano sicuramente le sue origini e fanno effetto pensando alle evoluzioni che fa sugli sci. Anche per uno come me che viene dal mondo della neve è stata veramente una piacevole sorpresa conoscerla personalmente. E complimenti pure al fratello Miro, anch’egli cresciuto sul nostro Appennino tra Sestola e Fanano, riusciti a conquistare la vetta delle classifiche mondiali nello Sci Freestyle, specialità Big Air e Slopestyle".

Nei giorni scorsi Flora e Miro avevano raccontato agli alunni della III media di Sestola i loro inizi: "Abbiamo iniziato con il Freestyle a livello agonistico in prima superiore trasferendoci anche in Trentino per frequentare lo Ski College e poterci dedicare allo sport che amiamo; è una passione che avevamo fin da piccoli a cui ci siamo appassionati frequentando la fiera Skipass a Modena: vedendo da vicino rampe e Big Air, guardando i grandi campioni di allora, alcuni dei quali sono ora atleti che gareggiano con noi!".

Magnani poi annuncia che sabato è prevista l’apertura estiva della seggiovia Sestola Pian del Falco dove il Consorzio ha avviato un importante intervento di ripristino e miglioramento dei tracciati di downhill, situati per garantire la massima sicurezza e divertimento agli appassionati di mountain bike. Seguiranno le aperture estive di impianti al lago della Ninfa e poi la funivia del Cimone, per un’estate tra sport e natura. ‘Il Consorzio -conclude Magnani- invita tutti gli appassionati a scoprire le rinnovate piste e a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e del divertimento sulle due ruote".

g.p.