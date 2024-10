Il magic moment di Idrissi. Il gol e l’assist in azzurro

Il magic moment di Riyad Idrissi non accenna ad interrompersi e la sua crescita non si arresta. Come nei migliori sogni di un qualsiasi giovane calciatore, dopo la gioia del primo gol tra i professionisti in serie B, a Catanzaro, il terzino cresciuto nel Cagliari ha messo il suo zampino decisivo anche nell’1-1 della Nazionale Under 20 in Portogallo nella Elite League. A Coimbra, gli azzurrini di Bernardo Corradi, hanno recuperato all’iniziale svantaggio grazie al delizioso assist dell’esterno modenese per la firma di Vavassori, bravo ad agganciare la sfera in profondità di Idrissi e a battere il portiere di casa. Una giocata importante, oltre che efficace. Nel bagaglio tecnico del ragazzo che Bisoli sta impiegando sia nel ruolo di terzino puro che di esterno più offensivo, all’occorrenza, nel 4-2-3-1. Idrissi è sceso in campo anche una settimana fa nel primo match dell’Under 20, il test amichevole di Frosinone con l’Inghilterra, ma solo nei minuti finali. Per altro, il gruppo di Corradi è senza dubbio imbottito di promesse del nostro calcio. Dal milanista Zeroli allo stesso Vavassori, fino a Pafundi, considerato qualche anno fa un predestinato da Mancini. Idrissi torna ora a disposizione di Bisoli e gioca per una maglia da titolare con il Palermo che, però, dovrebbe finire a Cotali perché ha lavorato al sistema difensivo durante la pausa a Bastiglia e sappiamo quanto il Modena avesse bisogno di allenarsi nella sosta e Bisoli potrebbe ripartire da chi è rimasto in canarino in questi 10 giorni.

Detto ciò, come fu per Cittadini e Riccio negli ultimi due anni, con Idrissi il Modena ha trovato un altro giovanotto azzurro da far crescere e da godersi almeno fino a giugno. Gioia anche per Jacopo Sassi con l’Under 21. Gli azzurri di Bollini hanno ottenuto un pari prezioso a Trieste con l’Irlanda, punto che consente all’Italia di festeggiare la qualificazione ai prossimi Europei del 2025. Per entrambi, ora, il Modena. E messa da parte la parentesi nazionali per tutti, si torna a guardare al campionato. Il settore ospiti dello stadio Braglia va verso il tutto esaurito di palermitani, ci sarà una cornice da serie A sabato pomeriggio. Il Modena ha ritrovato in rosa la maggior parte degli infortunati, compresi Gerli e Gliozzi, chissà se già per una maglia da titolare. Quelle, le hanno sicuramente Di Pardo, Zaro, Caldara, Cotali, a centrocampo Santoro, davanti Palumbo e Abiuso, poi intorno a loro Bisoli dovrà sciogliere le riserve in questi giorni che precedono una sfida tanto delicata quanto spartiacque.