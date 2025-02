’Il mondo di là’ in scena a San Prospero

PaZo Teatro porta in scena oggi alle 17 all’Auditorium Volmer Fregni "Il mondo di là", uno spettacolo di Teatro Circo e musica dal vivo che viene proposto nell’ambito della stagione teatrale 2024-2025 di Tipì – Teatro partecipato. Adatto e pensato per un pubblico di bambini e delle loro famiglie, il testo suggerisce in modo fantastico e divertente importanti riflessioni sulla vita. Una corda qualunque, il confine tra il mondo di là e il mondo di qua. Il mondo di qua è il mondo della quotidianità, dove è meglio essere tutti uguali. Il mondo di là invece... Una bizzarra Cantastorie porterà i presenti nel suo mondo di là, un mondo abitato da buffi personaggi a testa in giù che, a bordo di un piccolo carrozzone mobile, mostreranno come i confini sono solo lì dove vogliamo vederli noi. Ideato e diretto da Amalia Ruocco, vede protagoniste Laura Bruni, Elisabetta Borille e Camilla Ferrari. Realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno della Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera è risultato vincitore del bando S-Bandati 2023 e finalista del premio N-Uovo Teatro 2023. La Compagnia PaZo Teatro nasce nel 2019 a Modena, dall’incontro tra Amalia Ruocco, Francesco Bocchi e Laura Bruni, che si scelgono, decidono e resistono nella volontà di camminare insieme. Altri artisti hanno attraversato e accompagnano le attività del gruppo, che mantiene una costante volontà di apertura e collaborazione. I loro spettacoli mescolano diversi linguaggi, dalla danza al circo al teatro di figura, avendo come punto centrale l’indagine delle infinite potenzialità del corpo.

Alberto Greco