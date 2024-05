Il negozio ’Trend’ spegne trenta candeline

Una grande festa per celebrare un importante traguardo. È quella andata in scena ieri al negozio di abbigliamento Trend di via Emilia Centro che ha spento le 30 candeline: segno di impegno e attaccamento al territorio da parte dei titolari Patrizia Santini e il figlio Nicholas Zucchi. Un negozio ormai storico. A brindare al traguardo anche l’assessore al centro storico Andrea Bosi. "Una passione nata 40 anni fa prima come commessa poi come responsabile, per poi continuare con l’apertura del nostro primo negozio in via Emilia centro n 48 il 30 aprile 1994 - spiega la titolare Santini. Abbiamo avuto la fortuna di aprire in un periodo molto felice per il mondo della moda e con dedizione, amore e passione ci siamo evoluti durante il nostro percorso, raggiungendo sempre traguardi per noi speciali, inaugurando altri punti vendita tra Modena e Carpi. Un grazie molto sentito va tutti i nostri clienti e amici che hanno contribuito a far si che tutto ciò accadesse. Certo ci sono stati anche periodi un po’ difficili, come quelli vissuti durante il Covid, ma la forza e la volontà di andare avanti con tutto l’impegno possibile".