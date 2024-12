"Il patrimonio culturale è la base del futuro"

Conoscere oggi il patrimonio che ci è stato tramandato dal tempo ci aiuta a progettare il futuro. Partendo da questo concetto Unimore ha realizzato un ciclo di conferenze dedicato al ’Patrimonio culturale: ieri, oggi, domani’, che prende il via con un appuntamento inserito nelle iniziative per gli 850 anni di Unimore, dedicato a ’Marco Polo, Il Milione e i minerali lungo la via della seta’. L’appuntamento si terrà martedì alle 17.30, al Complesso Sant’Eufemia (Largo Sant’Eufemia, 19 – Aula B.04).

L’incontro, che si tiene in occasione del 700° anniversario della morte di Marco Polo, avvenuta a Venezia l’8 gennaio 1324, vedrà come relatrice la Prof.ssa Maria Franca Brigatti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Unimore. A conclusione della conversazione sarà possibile visitare il Museo Gemma e vedere i minerali che Marco Polo ha descritto nella sua opera ’Il Milione’.