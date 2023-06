Il vandalo ancora in azione, altri due ’colpi’: "Va fermato subito"

"Faccio un appello a tutte le attività di Carpi di restare uniti, e anche a chiunque vede oppure ha visto qualcosa di segnalarlo. Ci sono dei vandali che la notte prendono di mira le vetrine dei negozi creando danni alle attività oltre che alla tranquillità della nostra città".

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza parte proprio dall’ennesima vittima della ormai lunga scia di spaccate ai danni di esercizi commerciali soprattutto a ridosso del centro storico. La notte scorsa a essere preso di mira è stato il negozio di parrucchiera Lb 8.0 di via Nicolò Biondo: "Hanno provato a spaccare in più punti la vetrata – racconta la titolare – con un mattone che poi hanno lasciato sul posto. Non ci sono riusciti perché avevo fatto mettere vetri antisfondamento, che sono molto costosi. Dovrò però affrontare molte spese per sostituire la vetrata. Oggi (ieri, ndr) non sono riuscita ad entrare in negozio, perché la chiave non gira e dovrò attendere l’arrivo del fabbro".

La stessa notte, ignoti hanno rotto anche la vetrina di un negozio di abbigliamento per bambini in via Matteotti, strada parallela al centralissimo corso Alberto Pio. Da poco più di una settimana, ogni notte si sono registrate una o due spaccate, il che sta determinando un senso di paura e insicurezza nei negozianti ma anche nella cittadinanza. Sale ad una decina il numero delle attività prese di mira in pochi giorni: dalla pizzeria ‘The Kiss’ di viale De Santis, al ‘Cafè 19’, poi il ‘Pane del Fornaio’, la piadineria ‘Petrarca e la stessa notte la gelateria ‘Manzoni’. Ancora il ’Mokaccino Cafè’ e la pizzeria ’Antico Grano’, per poi passare al pieno centro storico con un negozio entico sotto i portici di corso Fanti, fino ai due casi dell’altra notte.

Sul punto è intervenuto anche il sindaco Alberto Bellelli che presto incontrerà le associazioni di categoria: "Un fenomeno inaccettabile cui dare risposta in modo razionale, rapido e concreto. L’invito ai commercianti ed esercenti è quello di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione e sicurezza passiva, dalla videosorveglianza all’utilizzo dei vetri antisfondamento". m.s.c.