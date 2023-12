"Imparare a parlare con gli animali"

Si svolgerà sabato al ‘J.Du Pré’ Music School in via Ponte Marianna 35 a Spilamberto l’Animal Talk Italia Fest per festeggiare i primi dieci anni del progetto nato a Modena e incentrato sulla comunicazione intuitiva con gli animali. Animal Talk Italia è un progetto fondato dal modenese Andrea Contri, ex ingegnere ambientale che ha deciso di seguire quella che per lui è stata una chiamata: "Ho girato il mondo studiando la possibilità di poter instaurare una comunicazione sottile con i nostri compagni animali e nel 2013 ho deciso di fondare Animal Talk Italia con l’intento di condividere le esperienze maturate e aiutare le persone e gli animali a comprendersi vicendevolmente ad un livello di conoscenza profondo che si instaura grazie alla comunicazione intuitiva".

Il programma completo è su https:www.animaltalkitalia.itanimal-talk-italia-fest (info@animaltalkitalia.it ). Tra le conferenze alle 9 Paola Martis, Fondazione Lavandaia spiegherà il ’Progetto Lavandaia Dharma Bali e condivisione di messaggi’. Alle 14.30 conferenza Internazionale su ‘La Natura: Uno Strumento di Crescita’. Tra i relatori: Wynter Worsthorne, comunicatrice con gli animali, “H.E.A.R.T.H (Heart Energy Achieving Real Transformation) e la comunicazione con la fauna selvatica’. Daniel Tarozzi, direttore de L’ Italia che cambia, ‘Tra Natura e Cultura, cosa resta di noi?’. Quindi Andrea Contri, fondatore Animal Talk Italia con ‘I primi 10 anni di un sogno’.