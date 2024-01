Impiegato under 29 per uno studio notarile Il Centro Impiego di Sassuolo cerca un impiegato/a di età non superiore a 29 anni per uno Studio notarile a Formigine. Richiesto diploma di maturità, conoscenza pacchetto office e posta elettronica. Contratto di apprendistato a tempo pieno. Candidature entro 08/01/2024.