"Urla e lanci di bottiglie in pieno centro"

Schiamazzi, boati e lanci di bottiglie. E’ stata un’altra notte insonne, quella di domenica, per i residenti di via degli Adelardi, pieno centro storico. Infatti l’ormai noto gruppo di ragazzini di origine straniera si è ‘giurato’ battaglia proprio sotto alle palazzine, dopo le 23.30.

A turno i residenti hanno allertato le forze dell’ordine, temendo che la guerriglia inscenata sotto le loro finestre potesse sfociare nel sangue. A sottolineare come la situazione sia divenuta insostenibile è proprio uno dei residenti. "Si tratta di minori stranieri che stazionano da tempo nelle vie del centro dettando regole di inciviltà e irriverenza, con le loro urla hanno svegliato tutta la via, gridando all’indirizzo di alcune persone più grandi ferme all’altezza di via delle Rose. Le ragioni non erano chiare ma il gruppo di una decina di stranieri – racconta – brandendo bottiglie vuote si è avvicinato minacciando lo scontro poiché gli altri, i maggiorenni ’rivali’, apparentemente se l’erano presa con un minorenne. Dalle grida e minacce, il gruppo di ’coraggiosi’, dopo aver arretrato di qualche metro, ha iniziato a lanciare le bottiglie in direzione dei giovani sempre fermi all’incrocio con via delle Rose. Un considerevole numero di bottiglie ha iniziato a schiantarsi sui muri della via e sull’asfalto riempiendo quel tratto di strada di cocci di bottiglia. Dopo il lancio di bottiglie, visto che diverse persone si erano affacciate per vedere cosa stesse accadendo, qualcuno ha gridato che avrebbe chiamato la polizia e questo in qualche modo ha fatto desistere il gruppo che è poi fuggito in direzione di Rua Muro".

Poco dopo sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine. "Purtroppo quell’area, nascosta al passeggio delle vie principali, sebbene ospiti una sala cinematografica e una chiesa, anche di giorno rappresenta luogo di strane aggregazioni di gruppi di giovani prevalentemente extracomunitari che danno sempre l’idea di avere qualcosa da nascondere. Se ti soffermi, passando, a vedere cosa stanno facendo immediatamente ti guardano con aria di sfida" conclude il residente. Secondo i cittadini, la situazione recentemente è peggiorata. "Ci sono le telecamere, mi auguro che vengano individuati i responsabili". v.r.