Incarico nell’alleanza atlantica Assemblea parlamentare Nato, nominati Barcaiuolo e Richetti

Nuovo importante incarico per il senatore modenese Michele Barcaiuolo, anima di Fratelli d’Italia sul territorio e molto legato alla premier Giorgia Meloni. Barcaiuolo, infatti, sarà uno dei 18 parlamentari italiani a sedere nell’assemblea parlamentare della Nato. L’assemblea è il punto di raccordo tra le istanze governative che operano in seno all’alleanza atlantica e i parlamenti nazionali e favorisce, attraverso il confronto interparlamentare, lo sviluppo della solidarietà atlantica.

Barcaiuolo non sarà l’unico nato nella nostra provincia a farne parte: siederà in assemblea, infatti, anche il deputato Matteo Richetti, di Azione.

"E’ un onore e una responsabilità – ha commentato a caldo Baraciuolo, subito dopo la nomina per la costituzione della delegazione italiana nell’assemblea parlamentare della Nato – Ringrazio il gruppo di Fratelli d’Italia per avermi indicato e mi appresto, con senso di responsabilità, ad intraprendere questo nuovo percorso, dove con gli altri colleghi cercheremo di favorire il dialogo parlamentare sulle principali tematiche della sicurezza, facilitando la consapevolezza e la comprensione, a livello parlamentare, delle questioni chiave dell’Alleanza in materia di sicurezza, avendo come priorità l’interesse nazionale ed europeo nel quadro più vasto dell’alleanza Occidentale".

La costituzione della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato sarà formalizzata martedì prossimo, il 9 maggio, in una riunione prevista a Montecitorio. L’annuncio è stato dato in Aula dalla vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, elencando anche i nomi dei parlamentari che ne faranno parte. Tra i senatori, quelli che il presidente Ignazio La Russa ha chiamato a far parte della delegazione sono, oltre a Barcaiuolo: Stefano Borghesi, Mariolina Castellone, Giuseppe de Cristofaro, Alberto Losacco, Simona Malpezzi, Paolo Marcheschi, Fausto Orsomarso, Adriano Paroli. Per la Camera, i deputati scelti insieme a Richetti dal presidente Lorenzo Fontana sono Giangiacomo Calovini, Luciano Cantone, Nicola Carè, Lorenzo Cesa, Andrea Crippa, Paolo Formentini, Andrea Orsini, Giulio Tremonti.