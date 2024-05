Incendio devasta un condominio

Paura ieri mattina a Vignola, in via Raffaello Sanzio dove, intorno alle 11 è scoppiato un incendio in una palazzina di tre piani. Le fiamme, all’improvviso, si sono sprigionate infatti in un locale tecnico all’esterno di un appartamento per poi propagarsi alla copertura in legno del tetto. Diverse le chiamate arrivate alla centrale operativa dei pompieri da parte di residenti e cittadini che si sono trovati all’improvviso avvolti da una nube di fumo. I pompieri sono intervenuti subito sul posto con tre squadre, da Vignola, Sassuolo e con l’ autoscala da Modena per estinguere il fuoco e bloccare l’incendio che stava interessando buona parte del tetto. L’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e fortunatamente non si sono registrati feriti e non si è reso necessario evacuare la palazzina. Sono ora in corso accertamenti al fine di individuare le esatte cause del rogo.